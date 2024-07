Electrificación, Pavimentación y Agua, temas con los que continuará trabajando Eduardo Van Wormer Castro

A poco más de treinta días de concluir la XVI legislatura, el diputado Eduardo Van Wormer Castro, representante del VI distrito, continúa su trabajo de gestión, atendiendo una agenda que implica giras y visitas por la zona y en las delegaciones municipales.

Temas como electrificación y agua, son los principales con los que ha trabajado en su distrito, gestionando ante los tres niveles de gobierno y que ahora en la XVII legislatura, (donde fue re electo), continuará trabajando buscando elevar la calidad de vida de sus representados.

“Han sido temas donde no hemos quitado el dedo del renglón” expresó el representante popular de la bancada de Morena, quien en entrevista, consideró que se avanzó mucho en estos tres años durante la XVI legislatura, impulsando grandes tareas que estaban pendientes desde hacía muchos años, específicamente pavimentación en la delegación de Los Barriles, (pospuesta por varias administraciones, porque se destinaban los recursos para otros rubros) y que, finalmente se ha concretado, por lo que el proyecto ya está en construcción; es obra muy esperada por habitantes de aquella delegación.

Otros proyectos en proceso que gestionó el representante popular, es ampliación de la electrificación en comunidades donde no se contaba con la red eléctrica, incluso en colonias populares de esta ciudad capital y gracias al apoyo de las Direcciones Municipales de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Desarrollo del Gobierno del Estado, se ha logrado avanzar en esta materia.

“En este período de receso no hemos descansado, he tenido el honor de haber sido reelecto y me ha tocado ser parte del proceso entrega recepción a la nueva legislatura y, por otro lado, recorriendo mi distrito, atendiendo agenda de trabajo”, comentó.