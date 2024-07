Conoce los cuatro factores que influyen en accidentes carreteros en BCS

En las últimas tres semanas se han registrado cuatro accidentes fatales con saldo de 13 personas sin vida en los tramos carreteros Vizcaíno-San Ignacio, Ciudad Constitución-La Paz, La Paz-Ejido Melitón Albañez y La Paz-Los Planes en Baja California Sur.

Bajo este contexto, el jefe de servicios de Ángeles Verdes, Jesús David Ortega Castro, reconoció la alta incidencia de trágicos percances en la ruta transpeninsular, y dio a conocer los cuatro factores principales que influyen en los siniestros a lo largo de la autopista.

En el primer semestre del 2024, los Ángeles Verdes atendieron una amplia gama de servicios en los tramos carreteros de Baja California Sur. Desde fallas mecánicas hasta accidentes de tránsito, el equipo de asistencia ha estado presente para auxiliar a los automovilistas en momentos de necesidad.

Ortega Castro explicó que en un esfuerzo por garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes transitan por las carreteras de la región, han brindado más de mil servicios en la autopista que comprende de sur a norte en la entidad.

Entre los servicios brindados se encuentran el remolque de vehículos averiados, la asistencia, en cambio, de llantas, el suministro de combustible y la ayuda en casos de accidentes. Además, los Ángeles Verdes también han ofrecido orientación y asesoría a los automovilistas, brindándoles información sobre rutas, destinos turísticos y medidas de seguridad.

La labor de los Ángeles Verdes no se limita únicamente a la asistencia vial. También han realizado labores de prevención y concientización promoviendo la seguridad vial y brindando recomendaciones a los conductores para evitar situaciones de riesgo en las carreteras.

El compromiso y la dedicación del equipo han sido reconocidos y valorados por la comunidad automovilística del estado. La jefatura de servicios dio algunas recomendaciones para los habitantes y turistas que viajan a lo largo de las carreteras locales por este periodo vacacional.

“Nosotros recomendamos que respeten los límites de velocidad, que revisen el estado de las llantas, un vehículo a una velocidad de 110/120 km/h si se te llega a ponchar una llanta no lo puedes controlar. Sabemos y vemos el estado de la carretera que ahorita no es el más adecuado, pero por lo mismo pedimos que manejen con mucha precaución y que no excedan los límites de velocidad”.