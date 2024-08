Burocracia retrasa construcción de nueva estación de bomberos en Cabo San Lucas

Una de las promesas de campaña que realizó el alcalde Óscar Leggs Castro ante el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas fue la construcción de una nueva estación en la colonia Lomas del Sol, una zona estratégica para la atención de emergencias y servicios a la ciudadanía.

A un mes de que concluya la actual administración, la obra de la nueva estación de bomberos no se ha realizado, según confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carbajal Figueroa, en una entrevista con medios de comunicación. Carbajal destacó la necesidad de esta estación para la comunidad, ya que se ubicaría en una zona donde se atiende un importante número de emergencias.

En relación a este tema, Leggs Castro señaló que el proyecto continúa en pie y está programado para ejecutarse en 2024. El edil subrayó que la construcción no se ha llevado a cabo por falta de voluntad, sino por la falta de documentación que aún no ha sido entregada por el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.

“Si dijeron que no les hemos cumplido con la estación de bomberos en Lomas del Sol, está programada para este año. Aún no está definido el proyecto, pero sí está programado para este año. No ha avanzado porque le han faltado documentos, ellos los tienen que presentar; nos acaba de decir el director de Obras Públicas y no ha sido por cuestión de nosotros. El recurso está para que se aplique, si no lo aplicamos nosotros estará la nueva administración en los tres meses que faltan del ejercicio 2024; sin embargo estamos haciendo todo lo humanamente para que quede lo antes posible. Son 25 millones de pesos que nosotros autorizamos para la construcción de la estación de Lomas del Sol”.

Leggs Castro confirmó que los 25 millones de pesos de inversión contemplados para la construcción de esta nueva estación tendrán que ejercerse este año. En caso de que la actual administración no lleve a cabo la obra, el responsable de concluir será el nuevo gobierno, que estará a cargo de Christian Agúndez.

gcc