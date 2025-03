Los Cabos busca mantener su perfil de lujo y evitar el turismo masivo

En los últimos años, Baja California Sur ha apostado por el turismo de alto nivel, consolidando a Los Cabos como uno de los destinos más importantes tanto a nivel nacional como internacional.

En entrevista con medios de comunicación, el subsecretario de Turismo del estado, Fernando Ojeda Aguilar, destacó que una de las estrategias clave para evitar que Los Cabos se convierta en un destino masivo y pierda su categoría de lujo es mantener y elevar la calidad del servicio, lo cual también incentiva la demanda en el sector hotelero.

Ojeda Aguilar subrayó que los esfuerzos conjuntos entre autoridades y empresarios han permitido que Los Cabos se mantenga como un destino atractivo para la inversión, gracias al perfil del turismo que recibe y al nivel de sus servicios.

“Para que un destino turístico no se canibalice, y logre mantenerse en una sola tarifa; manteniendo un nivel de servicio le da mucha garantía de lo que venga. Al mismo inversionista le da confianza de que es un destino que cuida esos detalles para que no se vuelva masivo y no demeritan los servicios. Son cerca de 29 mil cuartos el inventario general del estado, el 76% se ubica en Los Cabos con estas condiciones de servicio. Como saben en México somos el destino de sol y playa con la mayor tarifa de servicios de hospedaje hotelero”.