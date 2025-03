COPARMEX advierte sobre extorsiones en Los Cabos

Ante el impacto creciente de la extorsión en personas físicas y empresas, el Centro Empresarial COPARMEX Los Cabos subrayó la importancia de fomentar la denuncia y el uso de herramientas tecnológicas como medidas clave para la prevención. Su presidente, Héctor Segovia Tavera, destacó que, aunque Los Cabos se mantiene como uno de los destinos más seguros del país, es necesario actuar para evitar el aumento de este tipo de delitos.

A nivel nacional, diversos centros empresariales han impulsado la creación de una Ley General contra la Extorsión, al considerar que este delito afecta gravemente tanto a la ciudadanía como al sector productivo. En ese contexto, Segovia Tavera señaló que uno de los principales obstáculos es la baja tasa de denuncias, ya que muchas víctimas no acuden ante las autoridades por falta de confianza o por considerar que el trámite es innecesario.

“Muchos de los delitos que se cometen lamentablemente no están cuantificados porque no se denuncian. Desde un tema del robo de la cartera o del robo del carro dicen “¿para qué voy a ir?, porque justamente voy a perder justamente voy a perder horas en el ministerio público teniendo que llevar mi proceso cuando me robaron mi cartera con $100 pesos”, no le dan esa importancia. ¿Qué tenemos que hacer? Estar denunciando los delitos si o si. También estar apoyando y ser conciertes con el capital humano que tienen los ministerios públicos o las fiscalías especializadas porque lamentablemente están trabajo en situaciones contra reloj y contra viento y marea”, expresó Héctor Segovia Tavera, presidente del Centro Empresarial Coparmex Los Cabos.