Buscan apoyo federal para prevenir accidentes por ganado suelto en carreteras de La Paz

El Secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA) en Baja California Sur, José Alfredo Bermúdez Beltrán, explicó que buscan gestionar un apoyo federal para cercar áreas de rancherías y evitar la alta incidencia de accidentes automovilísticos por invasión de ganado en tramos carreteros del municipio de La Paz.

“Tenemos que trabajar mucho con los productores, con la Secretaría de comunicaciones y transporte y con el propio gobierno del estado. Es muy costoso, son muchos kilómetros que cruzan el estado que hay que cercar. Hay otros tramos que están cercados y hay que repararlos, eso le corresponde al productor. Aquí no hay que dejar de hacerlo porque es lamentable cuando hay un accidente y fallecen personas, es lo más lamentable de esto.”

Segun datos de la Dirección de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, de enero a junio de 2024 se han registrado 7 choques ocasionados por presencia de semovientes tan solo en autopistas delegacionales de La Paz y en rutas transpeninsulares con destino a los municipios de Los Cabos y Comondú.

El titular de SEPADA, agregó que busca reunirse con ganaderos locales para atender la situación y prevenir más incidentes de este tipo. También, se tiene planeado lanzar obras de reconstrucción carreteras en zonas de criaderos de ganado vacuno y bovino para aumentar la protección y evitar pérdidas lamentables.

Accidentes viales y agresiones, principales causas de muerte en BCS

“El asunto es que los ganaderos no tienen potrero, no tienen cercados sus ranchos, y eso es costoso porque un ganadero no tiene la suficiente capacidad económica para realizar ese trabajo de empotrerar sus tierras. En eso tenemos que trabajar, ir avanzando, y en eso estamos”.

A través de sus áreas operativas de control de ganado, la SEPADA implementará recursos para erradicar la problemática del ganado suelto y con ello los cuantiosos daños materiales en la infraestructura pública, de particulares y pérdidas de vidas humanas en vías de comunicación terrestre.

gcc