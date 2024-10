Búsqueda X La Paz pide al gobierno de Claudia Sheinbaum la homologación de la Ley General de Víctimas en BCS

El colectivo Búsqueda X La Paz solicitó el apoyo del nuevo gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, para la homologación de la Ley General de Víctimas en Baja California Sur.

La directora del colectivo, Iris Manríquez, aseguró que esta entidad es la única en la República Mexicana donde aún no se logra la homologación de dicha ley, la cual busca garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas de delitos.

“Que nos ayude para poder homologar la Ley de Víctimas en el estado. Sé que tal vez a ella no le corresponde a nivel federal, pero que nos ayude a exigirle a las autoridades del estado. Somos el único estado que no tiene homologada la ley de víctimas y eso nos atrasa mucho como estado. Que ella pudiera llegar a unos acuerdos, porque la ley existe, pero aún no está homologada aquí en el estado”, afirmó.