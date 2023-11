Buzos quedan a la deriva en Los Cabos y acusan negligencia de empresa tour operadoras

Los tripulantes de la embarcación Cassiopeia, que partió hacia el Archipiélago de Revillagigedo desde Cabo San Lucas el 16 de noviembre, compartieron su experiencia tras quedar a la deriva. A bordo viajaban 21 buceadores, quienes señalan negligencia de la empresa turística al zarpar sin las condiciones adecuadas. Ferrant Valluse, capitán de barco y originario de Barcelona, España, explicó que enfrentaron problemas con ambos motores, uno se paró y el otro dejó de funcionar debido a un problema en el encaje de la pala y hélice. Los afectados buscan el reembolso de su dinero en medio de este complicado proceso.

“La mayoría de las personas del barco son de nivel internacional, hay gente que viene de Polonia, Austria, Suiza, España, México, Alemania, Francia, Argentina, donde la planificación de un viaje de esta índole, recordemos que íbamos a las Islas de Revillagigedo, únicas en el mundo, el viaje ya no solo por el costo, sino por la planificación que lleva más de un año, entonces es un viaje que ahora no hay posibilidad de hacerlo, y a la expedición lo único que se le brinda es un correo electrónico para poder hablar con ellos y reclamar a la compañía de seguro, esa es toda la atención que hemos tenido hasta ayer, más la noche de hotel que, como mínimo para que no se les cayese la cara de vergüenza a esta persona”, expresó Ferrant Valluse, tripulante originario de Barcelona, España.