Cabildo bloquea proyecto de canchas públicas de tenis en Los Cabos

Durante la antesala del Abierto Mexicano de Tenis 250, el director del torneo, José Antonio Fernández, anunció que la empresa Mextenis, que opera el evento, realizará una inversión de 14 millones de pesos para la construcción de dos canchas públicas en el complejo deportivo Don Koll, las cuales serán entregadas al municipio.

El anuncio generó grandes expectativas en la comunidad, ya que estas serían las primeras canchas de tenis completamente públicas, lo que contribuiría al desarrollo de jóvenes deportistas interesados en practicar este deporte.

Aunque se trata de un proyecto ambicioso, el regidor Linze Rodríguez González presentó un punto de acuerdo para su aprobación. Sorprendentemente, a pesar de que se trata de una obra deportiva para el beneficio de la comunidad, recibió votos en contra, lo que impidió su aprobación para la ejecución.

“Honestamente, no hay nada que me hayan referido en cuanto a la negativa de votar a favor. Hice el procedimiento completo, primero se hizo un punto de acuerdo, inclusive en algún momento tratamos que pasara como punto de acuerdo. Me solicitaron que se fuera a la comisión, en comisiones también realizamos el trabajo correspondiente. Se derivó este dictamen, el cual tuve la oportunidad de presentarlo, la verdad no se si llamarlo sorpresa. No me sorprende ya que al final se han tomado decisiones, desconozco su negativo, no se si exista algún interés”.