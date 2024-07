Cabo San Lucas busca atraer turistas al centro con atractivos renovados

Ante los serios problemas de imagen urbana que enfrenta el centro de Cabo San Lucas, empresarios de la zona anunciaron recientemente las primeras acciones que realizarán para recuperar los atractivos turísticos que antes eran apreciados por los visitantes, pero que hoy en día se han perdido debido a la falta de mantenimiento y limpieza por parte de las autoridades.

La Asociación de Empresarios de Los Cabos, a través de su presidente Gustavo Laborde, reconoció la importancia del momento que vive el destino, con hoteles de la región registrando altas ocupaciones durante todo el año. Sin embargo, subrayó que esto no está beneficiando a los comerciantes del centro de Cabo San Lucas, ya que aseguran que el área no es visualmente atractiva y no tiene nada que ofrecer.

Según sus estimaciones, solo en los últimos meses de 2024, se ha detectado una disminución del 60% en el flujo de turistas, lo que ha comenzado a reflejarse en sus bajas ventas.

“En el tema turístico registramos grandes ocupaciones, pero no se ven reflejadas en el centro de Cabo San Lucas; esto se debe a muchos factores: mal servicio, no tenemos ningún atractivo, no tenemos señalización, son muchos temas. Pero si hemos detectado que ha disminuido un 60% a este momento La seguridad es un tema de todos, es algo que ve la federación. En cuanto a este tema no se escuchan grandes cosas, pero claro que se tiene que trabajar y tener una policía turística; lograr también contar con internet gratis. Creo que tenemos muchas cosas por las cuales podemos avanzar juntos”.

El próximo 24 de julio, los empresarios llevarán a cabo una campaña de limpieza en el centro de Cabo San Lucas. Estas acciones precederán las remodelaciones planificadas, las cuales contarán con una inversión de alrededor de mil millones de pesos. Se espera la participación tanto de la iniciativa privada como de la Secretaría de Turismo y Economía (Setue) del estado.

EU