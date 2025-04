Los Cabos podría estrenar su primera playa nudista; ciudadanía dice sí 

Un activista e integrante de la Federación Naturista Internacional presentó recientemente al Ayuntamiento de Los Cabos una propuesta para crear la primera playa nudista del municipio, con el objetivo de diversificar la oferta turística del destino.

Para conocer la opinión de la ciudadanía sobre esta iniciativa, la Coordinación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat Los Cabos) aplicó 8,500 encuestas en distintas playas. De acuerdo con Rafael Álvarez Munguía, titular de la dependencia, la mayoría de las respuestas fueron positivas. Los resultados serán presentados al presidente municipal, Christian Agúndez, quien decidirá sobre la viabilidad del proyecto.

“La encuesta salió a favor en la población, ahora tenemos que determinar lo que diga el sector hotelero, que creo que es importante su opinión. El mercado que pudiera venir a está playa nudista es importante, al final los que mandan es el pueblo y el presidente municipal me dira si o si no. Al final unos jóvenes se acercaron con nosotros con está necesidad, no le hemos dado seguimiento; sacamos está encuesta para ver cómo lo toma la ciudadanía. Creo que 8,500 encuestas ya te da un parámetro interesante dónde resultó que la ciudadanía está de acuerdo. La playa no estará cerca de la zona hotelera, pero si en el norte y este del municipio”.

De concretarse, Los Cabos se convertiría en el segundo destino en México con una playa nudista oficialmente reconocida, después de Zipolite, Oaxaca, que es especialmente popular entre turistas extranjeros, principalmente europeos.

Hasta el momento, el sector hotelero y turístico no ha emitido una postura oficial respecto a la propuesta. Las autoridades locales continúan evaluando la factibilidad