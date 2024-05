Caen 9 por narcomenudeo en BCS: metanfetamina, marihuana y cocaína las más decomisadas

Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2024, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur ha llevado a cabo acciones para combatir la comercialización de sustancias ilícitas en la región.

Según datos obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información, se han realizado nueve detenciones en posesión de narcóticos en la zona. Los principales puntos de venta de droga al menudeo han sido identificados en casas habitación y vía pública, con cinco puntos en Los Cabos y cuatro en Mulegé. Las sustancias más comúnmente encontradas durante estas operaciones son clorhidrato de metanfetamina, cannabis sativa y clorhidrato de cocaína.

La PGJE ha iniciado investigaciones correspondientes a estos puntos de venta de droga, y hasta la fecha, nueve personas han sido detenidas y puestas a disposición de las autoridades, cinco en Los Cabos y cuatro en Mulegé. Respecto a otros municipios, la dependencia no proporcionó información sobre acciones realizadas en La Paz, citando la reserva de datos para no interferir con las investigaciones en curso. Además, no se encontraron datos sobre puntos de venta de droga en Comondú y Loreto durante este período.

Cabe destacar que durante el año 2023, seis personas en el estado sudcaliforniano recibieron penas que oscilaron entre ocho meses y 11 años de prisión, además del correspondiente pago de multas. De estos casos, cinco fueron sentenciados en La Paz y uno en Mulegé.

