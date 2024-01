Camión tira cableado eléctrico y deja sin luz a vecinos de Lienzo Charro

Un camión con remolque arrastró el cableado eléctrico de una casa en la colonia Lienzo Charro, dejándola sin luz durante tres días. El incidente ocurrió cuando el camión jaló el cable, doblando el tubo de aluminio que sostenía los cables.

El afectado, quien prefirió mantenerse en el anonimato, mencionó que tuvo que perseguir al conductor del tráiler desde la calle 20 de Noviembre, entre 5 de Mayo y Constitución, para que se hiciera responsable de los daños. Sin embargo, el chofer se negó a responder por el incidente, lo que obligó al propietario de la vivienda a contratar a un soldador para reinstalar el tubo de aluminio en su lugar.

“El día sábado como a las 2 de la tarde pasó un tráiler de la Ley, tumbó el cable y yo fui a perseguirlo hasta que lo alcancé cerca de la tienda Ley que está por la 5 de Mayo ahí me encontró la policía y tomó los datos de él y el muchacho que tumbó el cable quedó de venir a mandar un soldador, pero no vino y ahorita estoy haciéndolo por mi cuenta porque él no se ha presentado”.

Los cables quedaron en la banqueta aún con corriente, por lo que fueron elementos de la policía de tránsito municipal quienes atendieron primero el caso, pero no fue hasta el lunes que Protección Civil en la ciudad de La Paz cercó el perímetro para evitar accidentes.

“Vino Protección Civil acordonó el área para evitar el paso de los niños de hoy en la mañana que van a la escuela Guerrero y sí sirvió porque luego vino la Comisión y cortó la luz”.

Destacó que, además de que esto representaba un peligro, también afecta su negocio de lavandería. Dijo que tenían colchas y prendas por lavar de algunos de sus clientes y que desde el sábado no han podido hacerlo.

“Afecta económicamente porque llega trabajo y no puede mi mujer hacerlo ya que no hay corriente eléctrica y por lo tanto la persona que venga a lavar su ropa no lo puede hacer porque no hay corriente”.

Por su parte uno de los vecinos que presenció lo ocurrido comentó que parte de la estructura que sostiene el cable quedó sobre el techo de lámina de su casa y temió por la integridad de su familia y su gatos.

“Estaba afuera en mi carro cuando pasó el tráiler de la tienda ley y tumbó el cable y se trajo los dos tubos del vecino que cayeron arriba de mi casa en la lámina […] nunca se fue la corriente simple y sencillamente destrozaron los postes y quedaron arriba de la lámina entonces quedó energizada, no sabía si siguió energizado o no la lámina no la podíamos tocar”.

Ambos vecinos señalaron que la respuesta por parte de las autoridades fue tardía ya que no es solo una zona llena de viviendas ya que a tan solo una cuadra se encuentra la escuela primaria Vicente Guerrero y en esa misma banqueta cruzan varias niñas y niños para llegar a sus aulas.

