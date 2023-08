Cancún supera a Los Cabos en la carrera por “Destino Líder de México”

El 26 de agosto, en una espectacular gala en la isla caribeña de Santa Lucía, se anunciaron los resultados de los World Travel Awards, conocidos en la industria turística como los “Óscar”. México ha sido nominado en categorías principales durante varios años, liderando en la región de Centroamérica.

Las nominaciones y votaciones son responsabilidad de expertos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), especialistas en alojamiento, experiencias y hospitalidad.

Es relevante destacar a Baja California Sur, reconocido por su oferta turística y a Los Cabos como su principal destino, compitiendo con Cancún, Quintana Roo.

En esta edición, Cancún superó a Los Cabos, obteniendo seis premios, incluyendo “Destino Líder en México y Centroamérica” y “Destino de Playa Líder en México”.

Entre los Destinos Líderes, Los Cabos compitió con Ixtapa Zihuatanejo, Ciudad de México, Oaxaca y San Miguel de Allende. Aunque Baja California Sur no ganó el premio principal, se destacó en la categoría de “Resort más Romántico de México y Centroamérica” con One & Only Palmilla, que también ganó como el mejor “Resort de lujo” en México.

One & Only Palmilla no fue el único hotel de Baja California Sur reconocido en los “Óscar Turísticos”; Villas del Palmar at the Islands of Loreto by Danzante Bay obtuvo el primer lugar como “Resort Líder en México y Centroamérica”.

En cuanto a las aerolíneas, Viva Aerobús y Aeroméxico ocuparon los primeros lugares como la Marca de Aerolínea Líder de México y Centroamérica. Viva Aerobús ganó sobre Aeroméxico, Copa Airlines y Volaris. Por su parte, Aeroméxico se destacó como la Aerolínea Líder de México y Centroamérica.