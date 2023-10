CANIRAC apoya la propuesta de prohibir la venta de marlín y dorado en restaurantes

Esta semana, surgió una controversia debido a la propuesta del senador morenista Raúl de Jesús Elenes Ángulo de modificar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para permitir la pesca comercial de especies de pesca deportiva, como el dorado y el pez gallo. Legisladores de Baja California Sur se han unido para frenar la reforma, y el diputado de Morena, Alfredo Porras Domínguez, ha instado a prohibir que los restaurantes sirvan marlín y dorado en sus menús.

En relación a este tema, CPS Noticias y Tribuna de México realizó una entrevista a Paloma Araos Wilkes, presidenta de la Canirac en Los Cabos, acerca de la propuesta del diputado de Morena de excluir de los menús las especies originalmente destinadas a la pesca deportiva. La empresaria destacó que la cámara restaurantera ha sostenido desde siempre la recomendación de eliminar esta práctica, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia y relevancia del dorado y el marlín en la pesca deportiva.

“Canirac siempre ha sugerido, no nada más ahorita que no se use en los menús tanto el dorado como el marlín, porque son especies exclusivas de la pesca deportiva y al final atenta y perjudica al destino; mucha gente viene a pescar. Si sería buena idea sobre todo para llamar la atención, que la gente haga conciencia que es una especie que está destinada a la pesca deportiva y que al final comercializarlo si afecta al destino”.

Aros Wilkes explicó que de momento los restaurantes afiliados a la CANIRAC no han sido sometidos a revisión en el tema de la venta de platillos a base de dorado o marlín. Enfatizó que en especial las especies destinadas a la pesca deportiva no son solicitadas por los clientes, lo único que sí ocurre es que los comensales solicitan que se les cocine la pesca que realizaron durante el día.

“De momento no hemos tenido una revisión de la venta de esas especies, hasta ahorita no. ¿Es muy recurrente que los turistas busquen marlín o dorado en los restaurantes? La verdad no, ellos nada más te piden que pesca es, no llega alguien en específico a preguntarte qué pescado es o yo quiero marlín. Cuando ellos salen a pescar y van a los restaurantes, se les cocina su pesca; si nos ha tocado que lleven dorado o marlín, ahí no le podemos decir que no podemos cocinar porque nosotros no tenemos injerencia”.