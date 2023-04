Capta nave Juice a la Tierra con primeras “selfies” del espacio

Aunque la misión principal es llegar al planeta Júpiter y explorar sus gélidas lunas en busca de vida extraterrestre, la nave espacial Juice se tomó sus primeras “selfies” en el espacio y se ve al planeta Tierra de fondo, en una espectacular imagen.

De acuerdo a la Agencia Espacial Europea, el Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) “ha tomado sus primeras imágenes de la cámara de monitoreo que muestran parte de la nave espacial con la Tierra como un impresionante telón de fondo. La misión se lanzó en un Ariane 5 desde el Puerto Espacial Europeo en Kourou el 14 de abril a las 14:14 CEST y las imágenes fueron capturadas en las horas posteriores”.

El informe menciona que Juice tiene dos cámaras de monitoreo ubicadas en el “cuerpo” de la nave espacial para registrar varios despliegues, por lo que las imágenes proporcionan instantáneas de 1024 x 1024 píxeles.

We've got our first space #selfie images back from #ESAJuice from the two monitoring cameras!

