Cardi B será investigada por lanzar el micrófono a una fanática en su concierto

En las últimas noticias, se ha dado a conocer que la famosa rapera Cardi B está siendo objeto de una investigación por parte de las autoridades de Las Vegas debido a un incidente ocurrido durante uno de sus conciertos.

El video del incidente se hizo viral el pasado 30 de julio, mostrando cómo Cardi B arroja su micrófono hacia el público después de que alguien le lanzara una bebida.

A new video shows #Cardi B telling fans to splash water at her. pic.twitter.com/tj8RnBFRKY — Juice Pop (@TheJuicePop) July 30, 2023

Asimismo, se muestra que el personal de seguridad interviene en el momento; pero en videos grabados desde otro ángulo también se puede observar a una mujer pidiendo disculpas.

New angle of Cardi B throwing the mic at that girl pic.twitter.com/uEMkomZ5YM — BARDIB (@BogleJudane) July 30, 2023

Tras el incidente, se reporta que una mujer presentó una denuncia por agresión durante el evento y, en respuesta, el departamento de policía metropolitana ha abierto una investigación.

Por el momento, no se ha emitido ninguna citación u orden de aprehensión en relación con la denuncia, y Cardi B no ha emitido ningún comentario sobre el incidente o el posible proceso legal en su contra.

Además, los representantes de la cantante tampoco han hecho declaraciones al respecto, a pesar de la insistencia de los medios internacionales, pero la investigación sigue en curso.

Cabe destacar que, después del incidente, los guardias de seguridad se acercaron a proteger a la cantante y Cardi B continuó con el espectáculo. Testigos también informaron que la rapera pidió agua para calmar el calor durante su presentación, pero no se sabe si esto ocurrió antes o después de la agresión.