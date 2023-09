Carga de trabajo excesiva en el ITAI BCS; solo hay dos comisionados

Desde marzo, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur (ITAI BCS) solo cuenta con dos comisionados, de los tres que debería haber en la dependencia. Esto ha generado una carga de trabajo excesiva, y ha provocado el retraso en algunos de los procesos que lleva a cabo la dependencia.

Reprueban partidos políticos en transparencia y rendición de cuentas: ITAI BCS

Lo anterior fue dado a conocer por la comisionada presidenta del ITAI BCS, Rebeca Buenrostro Gutiérrez, quien señaló que ya se inició el procedimiento para cubrir la vacante. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha en la que el nuevo comisionado será designado y entrará en funciones.

La comisionada presidenta reconoció que hay demoras en los recursos de revisión, mismos que no están siendo atendidos en el plazo establecido. Señaló que estos deberían sustanciarse en un plazo de 40 a 60 días. Pese a esto, aseguró que a todos se les da trámite, y explicó que algunos deben dedicarles más tiempo que a otros.

“Los demás recursos de revisión que implican un poco más de estudio de fondo y que tenemos que estarle argumentando a la autoridad del por qué tiene que entregar la información o por qué está mal el que no le entregaron, porque a veces dan información incompleta, dan otra información a la que no corresponde, porque luego se determina por parte de los comités de transparencia de los sujetos obligados que no son competentes o que no tienen la información después de las búsquedas exhaustivas y razonadas, pues nosotros inferimos para que sigan haciendo esa búsqueda de información puesto que tienen que tener esa información. Entonces eso a veces nos lleva un poquito más de tiempo”, declaró.