Nuevas canciones en Spotify para el fin de semana

El viernes 22 de septiembre llegó con una gran cantidad de novedades musicales en Spotify, con estrenos de artistas de talla mundial como Doja Cat, Christian Nodal y Blink-182.

En la música latina, el reguetón sigue siendo el género más popular. Yandel y Mike Towers lanzaron “Borracho y loco”, una colaboración que promete ser un éxito. Quevedo y Saiko también se juntaron para el tema “Buenas”, que ya está sonando fuerte en las plataformas digitales.

En el regional mexicano, Shakira sorprendió a sus fans con una colaboración con Fuerza Regida en el tema “El jefe”. Ricky Martin y Christian Nodal también se unieron para “Fuego de noche, nieve de día”, una canción que fusiona los ritmos latinos con el pop. Danna Paola y Aitana se juntaron para “AQYNE”, un tema pop urbano que seguro será un éxito en las pistas de baile.

En la música en inglés, Doja Cat lanzó su esperado álbum “Scarlet”, que incluye temas como “Paint The Town Red” y “Agora Hills”. El DJ y productor Martin Garrix colaboró con el cantante Lloyiso en el tema “Real Love”, un tema de música electrónica perfecto para bailar. Blink-182, una de las bandas más importantes del pop-punk, lanzó dos nuevos temas, “One More Time” y “More Than You Know”, como adelanto de su nuevo álbum. The Drums, una banda de rock indie, también estrenó una nueva canción, “The Flowers”, que es un viaje a los años noventa.

Además de estos lanzamientos, también se han sumado otras adiciones notables a la escena musical. Kylie Minogue nos presenta “Hold On To Now”, Jean Dawson y SZA nos sorprenden con “No SZNS”, Troye Sivan nos ofrece el tema “Got Me Started“, Camilo Séptimo lanza “Mandala”, DJ Shadow presenta “You Played Me”, Play-N-Skills y Dalex nos brindan “En Ti”, y Morat nos presenta “Nunca Volvieron”.

Con estas novedades, Spotify tiene algo para todos los gustos. Así que, a disfrutar el fin de semana con buena música y alegría.