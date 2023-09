Comerciantes de Balandra son afectados por reubicación de entrada y salida de turistas

Las y los comerciantes ambulantes de Balandra, en la capital del estado, están preocupados por su situación laboral actual debido a una reubicación de la entrada y salida de turistas.

Comerciantes del Mercado Orgánico Artesanal se manifiestan en el Ayuntamiento de La Paz

Tal reubicación de los vendedores se debió a que, a raíz de las intensas lluvias presentadas en el mes de agosto, las autoridades encargadas de preservar la zona replantearon el área de fila de espera para entrar a los turnos de acceso a la playa, y con ello, reubicaron a los comerciantes de manera que sus ventas se ven afectadas, puesto que los carros con turistas no suelen permanecer en ese lugar, detallaron:

“Antes la fila se hacía en el terreno de ahí abajo, y ahora, pues como llovió, se inundó y no se podía ir a andar porque la gente se cae y todo eso; y ahora la empezaron a hacer de ahí hasta allá atrás. Ellos nos dijeron que no podíamos, desde este árbol hacia allá dentro, no podíamos ingresar porque es una zona privada, es un área protegida; entonces no nos dejan a nosotros como comerciantes”, indicó una comerciante.

“Mi nombre es Mary Janet Solís, soy vendedora ambulante, vendo lo que son llaveros, imanes, playeras de La Paz, y todos los artículos con el visitante que nos da aquí la playa Balandra. La molestia que tenemos nosotros ahorita aquí de comerciantes es que ya se secó lo que es este ámbito de aquí donde se formaban los carros para el segundo turno en la entrada de Balandra, de una de la tarde a 5 de la tarde, entonces les dijimos muchas veces a las personas de ahí adentro que no estamos ganando nada, no estamos vendiendo porque no nos dejan pasar para allá”, expresó una vendedora.

“Nos ha afectado bastante, como ahorita verá, pasan a veces rápido, algunos sí se les ofrece algo se paran o nosotros ofrecemos el servicio. Entonces aquí estamos trabajando honradamente y lo que es”, mencionó otro comerciante.