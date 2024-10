Carlos Sainz conquista Gran Premio de México; “Checo” Pérez sufre amarga derrota en casa

Carlos Sainz se quedó con la victoria en el Gran Premio de la Ciudad de México 2024, regalando un triunfo más a la escudería Ferrari en una temporada que ha sido notable para el equipo italiano.

Sainz, quien había arrancado desde la pole position, perdió momentáneamente el liderazgo frente a Max Verstappen, pero logró recuperarlo de manera sorpresiva sin que el neerlandés pudiera reaccionar.

Al final, el español cruzó la meta en primer lugar, sumando su segunda victoria de la temporada.

Lando Norris, en un excelente desempeño para McLaren, finalizó en la segunda posición luego de una intensa batalla con Charles Leclerc, quien completó el podio en el tercer lugar.

Leclerc tuvo un breve inconveniente con su monoplaza, lo que permitió que Norris aprovechara para rebasarlo y asegurar el segundo puesto.

Con este resultado, Ferrari sumó una primera y tercera posición, consolidando su presencia en lo alto del campeonato de constructores.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue una de las más difíciles de su trayectoria.

Tras partir con problemas en los frenos durante todo el fin de semana, el mexicano se vio afectado por un contacto con uno de los monoplazas de RB V Card que le fracturó el pontón y dañó el piso de su auto.

Esto lo dejó sin la capacidad aerodinámica necesaria para competir al máximo nivel, relegándolo al último lugar de la carrera, en la posición 17.

La frustración fue evidente para el público local, que esperaba un mejor desempeño del ídolo en casa.

Max Verstappen, quien había recuperado el liderato temporalmente al inicio de la carrera, también tuvo una jornada para olvidar.

El piloto neerlandés fue sancionado con 20 segundos por conducta antideportiva tras sacar en dos ocasiones de la pista a Lando Norris en un intento de ganar posiciones de manera irregular.

