¿Justicia poética?: Pondrán a Caro Quintero esposas de ‘Kiki’ Camarena” para su juicio

Rafael Caro Quintero, líder del extinto Cártel de Guadalajara, fue extraditado a Estados Unidos este 27 de febrero, junto a otra veintena de capos, para poder ser juzgado, entre otras cosas, por el homicidio de Enrique “Kiki” Camarena, exagente de la DEA, ocurrido hace 40 años.

Sin embargo, el traslado de este histórico capo trae consigo un contexto de “justicia poética”, al menos para algunos, ya que según se reveló, las esposas de “Kiki” Camarena serán utilizadas en Quintero, para su comparecencia en Nueva York.

(1/2) Forty years after DEA agent Enrique ‘Kiki’ Camarena was murdered in Mexico, Rafael Caro Quintero is finally facing justice in the United States. The former leader of the Guadalajara Cartel landed in New York, where he will stand trial and spend the rest of his days in a… pic.twitter.com/EylO20SG79

— Illicit Investigations (@illicitinv) February 28, 2025