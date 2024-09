Caso Kim en Mexicali: Madre de menor abusada en kínder denuncia negligencia en clínica

Dulce Corona, madre de Kim, la menor de tres años que fue abusada sexualmente, presuntamente, por un maestro de su kinder en Mexicali, Baja California, denunció que hubo irregularidades por parte del personal médico que atendió en un primer momento a su hija.

En entrevista para Radio Fórmula, con Azucena Uresti, la mujer señaló que el hospital no reportó la agresión sexual, y que, aparentemente, sostiene un vínculo con el jardín de niños, pues se han registrado otras irregularidades.

“Esta clínica, la primera a donde llevé a mi hija, ya tiene problemas, lleva los seguros de escuelas. Un niño que se cayó, porque sufría de bullying, lo mandaron para allá, le dieron naproxeno con paracetamol y a la hora de que regresó se murió por un derrame cerebral”, dijo en la entrevista.

Después hizo un recuento de lo ocurrido con la pequeña Kim y de cómo se dio cuenta que había sido víctima de un abuso sexual, por lo que reiteró que no descansará hasta que se castigue a los responsables.

#ENTREVISTA | “Mi hija me comentó que la habían lastimado y tenía miedo de entrar al baño… pero ya se están tergiversando las cosas”: Dulce Corona, madre de Kim #AzucenaxFórmula #JusticiaParaKim pic.twitter.com/GwVMdWfJ6R — Azucena Uresti (@azucenau) September 20, 2024

¿Qué pasó con Kim, la menor abusada en kinder de Mexicali?

En un video difundido en TikTok, la joven mamá cuenta que el abuso ocurrió el pasado 9 de septiembre. Una vez que fue por su hija a la escuela, esta le contó que sentía dolor en sus partes íntimas.

“Yo la quise revisar y la niña de inmediato se negaba con llanto, ya que la pude revisar la niña traía una herida en su parte íntima”, cuenta la mamá en su relato.

Sin embargo, eso no es todo, pues una vez que se dieron cuenta que la niña había sido abusada sexualmente, acudieron al kinder para que les dieran una explicación, ya que Kim reveló que un maestro y maestra le habían limpiado su zona íntima.

“Tengo un video donde la niña lo reconoce directamente de una foto y dice ‘él es el hombre malo que me tocó mi partecita’. La niña no quiere hacer del baño, se me ha hecho pipi en mis brazos porque a ella le da miedo entrar al baño”, continuó en su mensaje.