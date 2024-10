Caso Yeimi, urgencia de reformar leyes contra feminicidios en México: Susana Zatarain

La senadora por Baja California Sur, Susana Zatarain, destacó que, frente a los recientes episodios de inseguridad en el país, es fundamental que el gobierno federal implemente acciones inmediatas para garantizar la seguridad en Los Cabos, uno de los destinos turísticos más relevantes de México.

En referencia al caso de Yeimi, Zatarain hizo énfasis en la urgencia de abordarlo con especial atención. La senadora también señaló la necesidad de reformar el marco legal para asegurar que crímenes de esta naturaleza no queden sin castigo, ya que actualmente no es posible procesar al presunto responsable por feminicidio debido a vacíos en la tipificación del delito.

“Tenemos que cuidar la joya de la corona de México que es Baja California Sur. En el caso de Yeimi es un caso muy particular, un feminicidio que tenemos que atender. El día de mañana en el senado voy a pedir un minuto de silencio a todos los senadores del país por Yeimi, además voy a iniciar un trabajo intenso con juristas de todo México para que se hagan reformas a la ley necesarias para que este tipo de casos no queden impunes. Hoy no se puede procesar a un presunto responsable de su feminicidio porque no es el caso del delito”.

Aunque Baja California Sur no atraviesa su mejor momento en temas de seguridad, Susana Zatarain reiteró que se hará un enérgico llamado al gobierno federal para mejorar las condiciones de seguridad en el estado. La senadora subrayó la importancia de detener este tipo de hechos antes de que la situación se agrave, insistiendo en que es necesario actuar de inmediato y no esperar a que la crisis sea más profunda.

“Claro que no está en el mejor momento de seguridad Baja California Sur, por eso he hecho un llamado enérgico al gobierno federal para que no nos dejen solos, que cuiden lo que ahorita están funcionando. No estamos a nivel de inseguridad como Culiacán o Chiapas; lo tenemos muy claro, no hay la cantidad de homicidios ni desaparecidos. Pero si tenemos casos que no son aislados que nos hace la necesidad de pedir que no estemos en una situación crítica para actuar; que ahorita le metamos recurso a la prevención”.

Es importante señalar que Baja California Sur quedó fuera del Plan Nacional de Seguridad, lo que ha generado fuertes críticas por parte de la ciudadanía, especialmente tras los recientes eventos que han conmocionado al municipio de Los Cabos.

En lo que va del año, se han registrado 129 activaciones de alerta por mujeres desaparecidas y se han confirmado ocho feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, hasta el momento, el caso de Yeimi no ha sido clasificado como feminicidio.

