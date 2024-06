Celebran CPS Noticias y Tribuna de México el Día de la Libertad de Expresión

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el equipo de CPS Noticias y Tribuna de México envió una felicitación a todos los que ejercen el periodismo en México. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la libertad de expresión consiste en el derecho de manifestar y difundir opiniones e ideas, así como de recibir y difundir información.

Antonio Cervantes, director de CPS Noticias Baja California Sur, señaló que, si bien los periodistas se enfrentan a un panorama complicado en el país, es necesario seguir impulsando esta profesión. En este sentido, hizo un llamado a las nuevas generaciones para que conozcan y reinventen el periodismo.

Por su parte, Andrea Villarreal, jefa de Información en La Paz, y Tania Plateros, conductora y reportera, expusieron que los medios de comunicación, y quienes trabajan en ellos, también tienen responsabilidades ligadas a la libertad de expresión.

“Es muy difícil cuando eres conductor o conductora y quieres expresarte, pero sabes que debes hacerlo de una manera consciente y responsable porque es una responsabilidad tener libertad de expresión. No es cualquier cosa. Porque podemos decir una cosa de más una cosa de menos y eso ya cambia la opinión de la gente porque eres un líder de opinión”, declaró Tania.

Enrique Elorza y Bísmarck Moyrón, quienes se desempeñan como reportero y camarógrafo, respectivamente, hablaron sobre el significado de la fecha. Ambos coincidieron en que el periodismo requiere dedicación.

“En mi caso en los deportes muchas veces te topas con esa pared con las autoridades que no te dan la información bien o de repente hay algún deportista que te dice ‘Oye, esto no lo saques’. Entonces me parece algo muy importante que se respete la labor del periodista en México”, mencionó Enrique.

“Muchas felicidades a todos los que ejercen esta profesión. Parece fácil, pero no lo es porque son muchas horas de arduo trabajo. También estar expuesto a las altas temperaturas, a estar vulnerables en las colonias”, compartió Bísmarck.