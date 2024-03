Cha Eunwoo, del grupo de k-pop Astro, anuncia concierto en México

El K-pop cada vez está más presente en México y las fans aumenta, tanto que es así que Cha Eunwoo, integrante de ASTRO, anunció un concierto en nuestro país como parte de su gira mundial Just One 10 Minute [Mystery Elevator].

Lee Dong-min, mejor conocido como Cha Eunwoo, se hizo famoso en Corea del Sur tras debutar en 2016 en la banda masculina Astro.

Pero no solo ha destacado como cantante, también lo ha hecho como bailarín, modelo y actor.

Cabe destacar que actualmente Astro se encuentra en hiatus debido a que la mayoría de los integrantes están realizando su servicio militar, además de la lamentablemente muerte de Moonbin.

A casi un año después del triste hecho, Eunwoo regresa a los escenarios con su gira en solitario, lo que tiene a sus fans mexicanas sumamente emocionadas, sobre todo por qué será su primera visita en México.

Desde hace unos días se rumoraba que México podría estar en el tour mundial de Eunwoo, fue la agencia Have Fun Together quien hizo él anunció oficial a través de sus redes.

CHA EUN-WOO 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] IN MEXICO CITY

⏰ 05 JUN 2024, 7PM

📍ARENA CDMX #차은우 #CHAEUNWOO #아스트로 #ASTRO#아로하 #AROHA #JUSTONE10MINUTE#MysteryElevator #HAVEFUNTOGETHER pic.twitter.com/HVcUf4vnj5

— HAVE FUN TOGETHER (@HFT_official_) March 25, 2024