Checo Pérez fuera en la Q1: Iniciará en el lugar 18 del Gran Premio de México

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez enfrentó un sábado complicado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde quedó eliminado en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de México.

Thank you, everyone. We’re going to work the whole night to give you a great qualifying.

Gracias a todos. Vamos a trabajar toda la noche para darles una gran qualy.

