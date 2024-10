Touroperadores de La Paz buscan mejor infraestructura en el malecón

En entrevista para Tribuna de México con Omar Peñaloza Méndez, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos del Malecón de La Paz, señaló la falta de infraestructura digna para los touroperadores. Actualmente, el malecón solo dispone de un muelle fiscal que, de acuerdo con el presidente de la asociación, resulta insuficiente para el número de embarcaciones que operan en la región.

“Somos la capital del estado y no tenemos nada, no tenemos nada digno para los servicios turísticos, para la prestación y para todo. En otros municipios, en otros pueblos, tienen muelle, tienen donde poner sus turistas todo eso, nosotros no tenemos nada. En el malecón tenemos un muelle fiscal ahí tiene un peinecito que ya tampoco se da abasto de tantas embarcaciones en ahora pico, vaya a las 11:00, la verdad no se da abasto”, declaró.