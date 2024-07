Checo Pérez se beneficia de penalización de Verstappen y saldrá en segundo en GP de Bélgica

Max Verstappen, el dominante piloto de Red Bull, logró marcar el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Bélgica, celebrado en el icónico circuito de Spa-Francorchamps.

Sin embargo, su posición en la parrilla será modificada debido a una penalización de 10 lugares por un cambio de unidad de potencia. Este imprevisto catapultará a Charles Leclerc de Ferrari a la pole position para la carrera del domingo.

Both bulls qualified in the top 3! 💪

Checo will start in P2 tomorrow and Max in P11. #BelgianGP pic.twitter.com/q9YqWnggnn

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 27, 2024