Checo Pérez: De la pista al corazón de una nación

Sergio “Checo” Pérez Mendoza, originario de Guadalajara, Jalisco, es reconocido como el piloto mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula 1 y una figura transformadora del automovilismo internacional.

Su trayectoria, que abarca más de una década en la élite del deporte, no solo está marcada por victorias y retos, sino también por un profundo impacto en la forma en que se percibe a México dentro de esta competida disciplina.

Desde sus primeros pasos en los karts hasta consolidarse como pieza clave en los equipos de alto nivel, la historia de Pérez es un testimonio de perseverancia, estrategia y un talento excepcional que trasciende las pistas.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024