Checo Pérez se va de Red Bull para 2025: ¿Quién ocupará su lugar?

Red Bull Racing confirmó este miércoles que Sergio ‘Checo’ Pérez no continuará con el equipo en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

A sus 34 años, el piloto tapatío dejará la escudería tras cuatro años que marcaron un punto culminante en su carrera deportiva.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best.

