Checo Pérez tiene problemas y termina en el sitio 13 en práctica 2 en España

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, que fichará la temporada que viene por Ferrari, quedó por delante del español Carlos Sainz (Ferrari) y del británico Lando Norris (McLaren).

Hamilton superó a Sainz por solo 22 milésimas de segundo y por 55 a su compatriota Norris.

Dos semanas después de la inesperada ‘pole position’ de Russell en Montreal (Canadá), los Mercedes evidenciaron en el arranque del Gran Premio de España su mejoría observada en las últimas semanas.

For the second time today, we have three different teams inside the top three 😁 #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/mq85nuI9sE

Con información de AFP

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:13.264

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:13.286

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:13.319

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:13.443

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:13.504

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:13.597

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:13.622

George Russell (GBR/Mercedes) 1:13.722

Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:13.766

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:13.924

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:14.021

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:14.053

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:14.081

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:14.091

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:14.211

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:14.257

Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari) 1:14.345

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:14.402

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:14.807

Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:15.070

Could it be Mercedes on pole again this weekend? 🤔

It’s only practice – but Hamilton heads up an FP2 packed with qualifying sims. Here’s the order 📋#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/m8sZJgj5Qm

— Formula 1 (@F1) June 21, 2024