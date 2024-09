Checo Pérez y Carlos Sainz protagonizan dramático accidente en Bakú; triunfa Piastri

En una carrera cargada de emoción y giros inesperados, Óscar Piastri de McLaren se llevó la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado en el desafiante circuito callejero de Bakú.

Piastri, quien supo aprovechar los incidentes y la estrategia en pista, aseguró una victoria crucial para su equipo.

Sergio “Checo” Pérez, quien había arrancado originalmente en la cuarta posición, logró adelantar a Carlos Sainz en el momento de la salida, colocándose en el tercer lugar, posición que mantuvo durante la mayor parte de la carrera. Sin embargo, el desenlace fue trágico para el piloto mexicano.

A solo una vuelta de concluir la competencia, Pérez y Sainz tuvieron un incidente mientras disputaban el tercer lugar.

Durante una maniobra en la que ambos intentaban ganar posición, un toque de llantas entre los monoplazas provocó que Sainz perdiera el control, bloqueando el paso de Pérez y ambos se impactaron contra el muro.

El choque dejó a ambos fuera de la carrera y cerró el paso a Checo, quien veía en peligro un podio que había peleado arduamente.

El accidente no solo afectó el resultado individual de Pérez, sino que también tuvo repercusiones mayores para Red Bull.

Con los cero puntos de Pérez y el mal desempeño de Max Verstappen, quien terminó en el quinto lugar, Red Bull perdió el liderato del campeonato de constructores, que ahora es ocupado por McLaren.

Charles Leclerc de Ferrari finalizó en segundo lugar, mientras que George Russell de Mercedes completó el podio en tercera posición tras el abandono de Pérez y Sainz.

La carrera, que comenzó con una lucha cerrada entre los favoritos, culminó con una sólida victoria para Piastri y una jornada amarga para los seguidores de Checo Pérez y Red Bull.

IT’S OSCAR PIASTRI AGAIN!!! 🏆

HE SOAKS UP THE PRESSURE AND TAKES VICTORY ON THE STREETS OF BAKU!! 👏👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/X4Fwc75eoY

— Formula 1 (@F1) September 15, 2024