¡De piloto de F1 a taxista! Checo Pérez aparece con Carin León en su nuevo tema

Últimamente, el nombre de Sergio ‘Checo’ Pérez se ha hecho notar y esta vez no fue la excepción, pues se posicionó por encima de todas las tendencias en redes sociales para demostrar que además de brillar como piloto en la tan aclamada Fórmula 1, también lo hace como actor.

El mexicano de Red Bull, se convirtió en el protagonista de una de las colaboraciones que, sin saberlo, todos necesitábamos ver.

Fue entonces que participó en el video musical de ‘Por La Familia’, la nueva canción de Carin León, intérprete de regional mexicano, la cual se estrenó el pasado martes 17 de octubre.

El clip que ya cuenta con más de 190 mil reproducciones, muestra como el corredor mexicano se despide de su papel como competidor de la conocida como ‘Gran Carpa’ y se transforma en el taxista del cantante.

Primero, el audiovisual comienza con el músico saliendo de un aeropuerto y posterior a ello, aborda el taxi conducido por ‘Checo’ Pérez, por lo que el tapatío conduce hasta llevarlo a un pueblo cercano donde se reúnen con un grupo de personas.

Luego de ello, ambos vuelven a tomar la carretera para detenerse en una estación de servicio donde cuatro mecánicos atienden al competidor tal cual en sus competencias de F1, por lo que simulan a los tradicionales pits.

Es entonces cuando retoman camino y de forma repentina llegan hasta una pista de carreras, donde el compañero de Max Verstappen desenfunda su traje de piloto y se luce con una serie de acrobacias.

Sin embargo, ‘Checo’ no solo se hace notar en las imágenes del video, pues su nombre también aparece dentro de la letra, justo en el momento en que Carin León canta:

“Siempre pendiente para el frente, nunca Checo pa’ atrás. Aunque esta madre no trae alas, todos me ven volar. Y las luces me miran, solo polvo al pasar”, se escucha decir casi al inicio de la canción.