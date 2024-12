Chivas presenta al español Óscar García como su nuevo director técnico

Las Chivas Rayadas del Guadalajara han confirmado la contratación del español Óscar García como su nuevo director técnico. La noticia llega pocas semanas después de la eliminación del equipo en el Play-In del Apertura 2024, donde fueron superados por el Atlas en el Estadio Akron, cerrando una campaña que la afición calificó como decepcionante.

Entérate: Liga MX: Horarios y fechas de las semifinales del Apertura 2024

A través de sus redes sociales, el club tapatío anunció oficialmente la incorporación del entrenador ibérico.

En su presentación, García habló con entusiasmo sobre su llegada al futbol mexicano y las expectativas que tiene con Chivas.

“¿Trotamundos? Tal vez. Lo que sé es que los retos me apasionan. Cada equipo y cada país donde he dirigido me han enriquecido. Creo en un futbol versátil, estratégico y proactivo. Chivas tiene grandeza y una afición incomparable. Hoy quiero ser parte de su historia”, declaró el técnico.