Chris Martin se disfraza y sorprende en un karaoke en Las Vegas con su nueva canción (VIDEO)

Este fin de semana, Chris Martin, líder de la banda Coldplay, sorprendió a los asistentes de un karaoke en Las Vegas al aparecer disfrazado para interpretar su nueva canción “All My Love”.

El incidente ocurrió tras su participación en el Festival de Música iHeartRadio 2024.

El cantante británico se presentó en el Dino’s Lounge, un conocido bar de la ciudad, vistiendo un traje desaliñado, una peluca, gafas oscuras y sosteniendo un globo color rojo.

Los testigos presentes no reconocieron a Martin de inmediato debido a su peculiar atuendo, pero la sorpresa fue mayúscula cuando comenzó a interpretar “All My Love”, un tema inédito que formará parte del próximo álbum de Coldplay, titulado Moon Music.

Whoa — a real Vegas moment last night: @coldplay frontman Chris Martin showed up at local dive bar @DinosLV karaoke night in disguise and sang their new song “All My Love.”

Original video by CCLV co-host @OyVegas! 🙌 #OnlyInVegas pic.twitter.com/AglukE63U7

— City Cast Las Vegas (@CityCastVegas) September 22, 2024