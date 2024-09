Tormenta tropical “Helene” se forma en el Mar Caribe; amenaza a Quintana Roo

“Helene” es la nueva tormenta tropical se formó en el Mar Caribe este martes 24 de septiembre y que ha generado alerta en el estado de Quintana Roo, ante los inminentes daños que podrían ocasionar sus fuertes vientos, ya que el pronóstico es que sea un potente huracán.

Poco después de las 09:00 horas, el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) informó sobre la formación de este nuevo ciclón tropical, y adelantó que podría ganar intensidad rápidamente y alcanzar la categoría de huracán en menos de 24 de horas.

11 am EDT – Tropical Storm #Helene forms. Hurricane and Storm Surge Watches in effect for portions of Florida. Here are the Key Messages. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/O2vrmnsReN

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 24, 2024