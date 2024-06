Vamos hacer auditoría, más no cacería de brujas: Agúndez

Tras darse a conocer que Christian Agúndez Gómez es el virtual ganador de las elecciones a la alcaldía de Los Cabos, comentó en rueda de prensa que durante su campaña la transparencia de los recursos públicos deben ser los ejes rectores de todas las administraciones públicas.

Señaló que cada uno de los municipios de Baja California Sur, son entes fiscalizables, los cuales deben ser auditados para conocer que se recibe, como se recibe y cuanto de recibe por parte de los gobiernos salientes. Al ser cuestionado si realizará una auditoría al Ayuntamiento de Los Cabos que preside actualmente Óscar Leggs Castro, Agúndez subrayó que todo se hará conforme a la transparencia y la correcta rendición de cuentas; evitando la denominada “cacería de brujas.

“Siempre lo comentamos, no solo en el proceso de la campaña. La transparencia en el uso de los recursos públicos siempre se debe de dar por obligación. En cada uno de los entes fiscalizables de todo el estado, esta no va a ser la excepción. Obviamente se los comento, va ser una auditoría, pero no va ser cacería de brujas y mucho menos. No va a haber persecución en lo más mínimo, lo que necesitamos hacer es transparencia y rendición de cuentas. Es necesario hacerle saber a la ciudadanía lo que se recibe, como se recibe, cuanto se recibe y entonces a partir de ahí poder realizar ese Plan de Desarrollo Municipal, ese subsane de las finanzas que se tiene que realizar”.