Christian Agúndez se fortalece en su primer año de gestión, según encuesta Mitofsky

La empresa encuestadora Mitofsky, una de las más antiguas y reconocidas en México, hace evaluaciones periódicas a los gobernantes federales, estatales y municipales.

En octubre de 2024, realizó una encuesta sobre la aceptación que tienen en sus municipios 150 alcaldes de México; la última de ellas, fue en este mes de diciembre con algunos resultados sorprendentes que vale la pena compartir.

En la metodología utilizada por Mitofski se destaca que las encuestas fueron aplicadas a mexicanos mayores de 18 años, que cuentan con dispositivos móviles inteligentes y con acceso a Internet. Se aclara también que los resultados no son frecuencias simples, sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculada sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas: población por entidad, sexo, edad, y escolaridad; mismas que fueron obtenidas del último censo público.

Según los resultados de esta encuesta de diciembre de 2024, la aprobación promedio de 150 alcaldes de México fue de 51.9%; mientras que la no aprobación fue de 44.1%, con un 4% que no supo o no quiso contestar.

En el comparativo histórico, la empresa Mitofski hace hincapié en que, hace cuatro años, en diciembre de 2020, la aprobación de esos 150 alcaldes fue de 46.5%; lo cual da como resultado un incremento del 5.4% en dicha aprobación de los alcaldes en el 2024.

Christian Agúndez, alcalde de Los Cabos, Baja California Sur, ocupa el lugar 64 entre esos 150 alcaldes evaluados.

Christian Agúndez no aparece en el top 20 de los alcaldes mejor evaluados. Como un dato relevante, debe destacarse que, en octubre de 2024, Christian Agúndez tuvo 49.6% de aprobación, y para diciembre del mismo año, es decir, dos meses después, su aceptación subió a 50.7%, lo cual significó un crecimiento de 1.1% en ese periodo.