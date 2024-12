Ciudadanos denuncian caos vial en bulevar Agustín Olachea en La Paz

El cruce de los cuatro altos del bulevar General Agustín Olachea, entre el libramiento Daniel Roldán y el bulevar Pino Pallas, se ha convertido en un punto conflictivo para automovilistas y peatones.

Según testimonios recabados por Tribuna de México, la falta de respeto a los señalamientos viales ocasiona congestión vehicular y accidentes, especialmente durante las horas pico.

El flujo vehicular en esta zona, rodeada de comercios, incrementa considerablemente durante las mañanas de 6:00 a 8:00 horas, por las tardes de 14:00 a 16:00 horas y las noches de 19:00 a 21:00 horas, lo que provoca filas que pueden extenderse por varios minutos.

Algunos ciudadanos destacan la presencia ocasional de elementos de tránsito que intentan organizar la circulación, mientras otros consideran que estas medidas son insuficientes.

Alicia Olmedo, vecina de la zona, expresó que la intervención de los agentes de tránsito resulta positiva para evitar accidentes.

Por su parte, Leticia Navarro valoró la organización del cruce como un paso necesario mientras se considera una solución definitiva.

“Siento que ocasiona menos caos vial, decía una de mis amigas es que es contraproducente, pero la verdad a mí me parece muy bien, ¿Por qué? Cuando menos se llegue en un futuro a tener semáforos a mí me parece muy bien, la verdad es una buena idea”, opinó Leticia Navarro.

Sin embargo, no todos los ciudadanos comparten una opinión favorable. Un peatón, que prefirió permanecer en el anonimato, criticó la falta de respeto por parte de los conductores hacia las líneas amarillas y los pasos peatonales.

“Hay veces que no dejan ni pasar, no respetan ni las líneas amarillas, o sea, en la pasada para la gente, entonces nos tenemos que esperar hasta 20 minutos para poder cruzar, porque la verdad no hay respeto por ese camino”, indicó.