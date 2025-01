Ciudadanos expresan opiniones sobre la cartelera del Carnaval de La Paz 2025

El Carnaval de La Paz 2025, “El Mundo Baila”, generó algunas reacciones entre los habitantes locales debido a su programación artística y la implementación de zonas VIP con costos adicionales. La cartelera incluye presentaciones de artistas como Marisela, 90’s Pop Tour, Los Ángeles Azules, Panteón Rococó y La Arrolladora Banda El Limón, entre otros.

Mariano Pineda, residente de la ciudad, compartió su perspectiva sobre la programación y la accesibilidad de los eventos.

Por otro lado, José Flores ofreció su opinión sobre las áreas exclusivas y los precios asociados.

Carmen, otra de las personas entrevistadas, expresó su preferencia por un solo artista del evento.

“El único que me gusta es Marisela, así es que de ahí no sé. No sé cuál más está bueno”, indicó Carmen.

Blake Aldrich, quien no ha asistido al carnaval en una década, visitó La Paz con el plan de asistir este año con su pareja y recordó cómo eran las festividades en años anteriores.

“Ya tengo 10 años que no venía al Carnaval, entonces vamos a ver qué tal nos va. Que yo me acuerdo que hace 10 años atrás se hacían los pleitos y esto y lo otro, y ya pues ya no. Ahorita ya no he tenido la experiencia, pues vamos a ver cómo nos va”, añadió Blake Aldrich.