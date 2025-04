Falta de clínica certificada impide a pescadores de Los Cabos renovar sus libretas de mar

La comunidad marítima de Los Cabos alzó la voz esta semana por la falta de una clínica autorizada para realizar los exámenes médicos requeridos por la Secretaría de Marina (Semar). Sin ese trámite, muchos pescadores y prestadores de servicios turísticos no pueden renovar su libreta de mar, documento indispensable para trabajar legalmente en el mar.

Carlos Angulo, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Mar Azul, explicó que esta situación ha obligado a muchos a seguir operando sin papeles actualizados, lo que ha provocado sanciones por parte de Capitanía de Puerto.

“Tenemos un problema desde hace tiempo que no tenemos una clínica para realizar exámenes médicos, esto es una situación fuerte. También tenemos que realizar un curso, pero ese no es el problema, el examen médico es el verdadero problema, el cual tiene que venir validado por la Semar. Entonces se nos vencieron las libretas a muchos como los prestadores de servicios, a la pesca deportiva. Mandan a la patrulla de Capitanía de Puerto, a sancionar gente cuando conocen la problemática que la gente no tiene a dónde sacar esos documentos”.