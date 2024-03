Colectivas LGBTQ+ rechazan candidatura de Alondra Torres García en BCS

Esta semana se anunciaron los candidatos que liderarán los esfuerzos de la 4T en Baja California Sur, donde la actual síndica del Ayuntamiento de Los Cabos, Alondra Torres García, será la candidata por el distrito 1 local, en una medida afirmativa para las comunidades LGBTQ+.

En este contexto, la Red de Colectivas Unidas por la Diversidad Sexual y de Género de Baja California Sur expresó su rechazo a la candidatura de Torres García.

Según los colectivos LGBTQ+, no ha participado en acciones positivas destinadas a impulsar cambios significativos y promover políticas inclusivas y libres de discriminación, según afirmó Raúl Pérez, presidente de Codisex A.C., en entrevista para CPS Noticias y Tribuna de México.

“Siendo una persona que de alguna manera vive privilegiada, que no conoce la discriminación, que sufre nuestras poblaciones, cuando vives en una burbuja. En este caso la síndica yo te lo digo honestamente no la conocía, hasta que pasó el pasado proceso electoral y yo no sabía que era parte de la comunidad. Nunca la vi marchando con nosotros, no la vi trabajando con los colectivos para trabajar de manera conjunta se le dio un voto de confianza y por acción afirmativa entró en el pasado proceso electoral y electoral”.