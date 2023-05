Colectivo de búsqueda se deslinda de manta encontrada en La Paz, exigiendo el regreso de desaparecidos

La vocera del colectivo “Búsqueda X La Paz”, Iris Manríquez, dijo que se deslindan de la creación de la manta elaborada por madres de desaparecidos exigiendo al gobernador del estado que se les devuelva a sus familiares. El cartel, refleja la desesperación e impotencia de las personas que aún no saben nada del paradero de sus extraviados.

El tema gira en torno a que, la mañana de este 15 de mayo, se dio a conocer el hallazgo de una manta con una exigencia para las autoridades estatales, la cual estaba sujetada de un cerco de protección de un terreno baldío sobre la calle Bledales y Del Mar de la colonia La Fuente.

Para los representantes del colectivo es de gran motivación que más personas se sumen a la lucha por encontrar a los desaparecidos en los cinco municipios de Baja California Sur. Miles de familias viven con la esperanza de poder localizar con bien a sus seres queridos en calidad de extraviados.

El fenómeno de la desaparición sigue cobrando relevancia en territorio sudcaliforniano, recrudeciendo la inseguridad que prevalece a nivel estatal.

El descubrimiento de la manta provocó una movilización de las fuerzas de seguridad pública hasta la zona donde se encuentra. Pese a que elementos de la Policía Municipal comprobaron la presencia del cartel y elaboraron un reporte oficial de los hechos, el trozo de tela con el texto fue dejado en el mismo lugar, para que fuera observado por los vecinos de La Fuente.

“Ya no somos solamente los colectivos, son también madres, familias que no están en un colectivo y también exigen al gobierno que hagan su trabajo. Estamos muy de acuerdo y respetamos la manera de protestar de la mamá, de la persona que puso esa manta. Está muy bien que la ciudadanía empiece a alzar su voz, que exijan trabajos, ya no es de los colectivos que estamos afectados o miramos la afectación, también hay muchas familias que están afectadas y que no son representantes de colectivos”.