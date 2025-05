Colectivos encuentran fosas en BCS; falta identificar a la mayoría de los cuerpos

Durante los primeros meses de 2025, colectivos de búsqueda han localizado fosas clandestinas en distintos puntos de Baja California Sur, principalmente en La Paz y Los Cabos. Aunque estos hallazgos representan un paso importante en la lucha contra la desaparición forzada, la mayoría de los restos recuperados aún no ha sido identificada ni devuelta a sus familias.

Desde el colectivo Búsquedas San José del Cabo, su representante Rosalba Ibarra explicó que cada hallazgo activa nuevas jornadas, especialmente si se considera que muchos puntos positivos han surgido gracias a información anónima.

“La mayoría de hallazgos se ha dado a través de anónimos que es lo que siempre estamos pidiendo a la gente que haya visto algo o que sepa algo que nos digan, nos den una ubicación, no necesitamos saber quienes son, todo es completamente anónimo, no nos interesa saber si estuvieron ahí, si fueron responsables o nada más miraron, ni siquiera su nombre o datos, simplemente que nos hagan llegar la información y nosotros vamos al lugar y revisamos la zona para descartar o confirmar que se encuentren cuerpos en esos lugares”, expresó Ibarra.

Pese a los avances en campo, la identificación de restos sigue siendo uno de los principales retos. Ibarra advirtió sobre la saturación del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y la falta de denuncias formales, lo que mantiene una larga lista de cuerpos sin nombre bajo resguardo forense.

“Tenemos una acumulación de cuerpos de varios años a la fecha que no están siendo identificados, hay dos vertientes: el hecho de que sabemos que la incapacidad de SEMEFO es grande porque no tiene personal, recursos ni el mecanismo necesario para poder llevar a cabo la identificación de tantos cuerpos que nosotros hemos encontrados y, el otro está en que muchas familias no denuncian y no hay una muestra genética en laboratorio para poder hacer las comparaciones, por eso es importante que en el momento en que se realicen las denuncias dejen muestras genéticas de familiares directos”, añadió.