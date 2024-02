Colombianos exigen salida de Petro durante concierto de Luis Miguel

Miles de fanáticos colombianos que se dieron cita en el Coliseo MedPlus para el primer concierto de Luis Miguel, exigieron la salida de su actual presidente, Gustavo Petro, quien desean que renuncie a su puesto.

La presentación de “El Sol” resultó todo un éxito, de acuerdo con las crónicas de medios colombianos que han publicado esta mañana, a sólo unas horas de que se produjera el regreso del cantante a tierras granadinas, luego de cinco años de ausencia.

Colombia se ha convertido en el noveno país que el intérprete de “Hasta que me olvides” visita durante su “Luis Miguel Tour 2023-2024”.

La audiencia se dio cita a las 20:00 horas para tomar sus asientos y esperar expectantes el arribo de Luismi al escenario del recinto, con una capacidad de 30 mil espectadores.

Y aunque sus fans fueron pacientes, a pocos minutos que se dieran las 21:00 horas, las peticiones a gritos que pedían que el cantante comenzara a cantar no se hicieron esperar; al poco tiempo, la figura de Luis Miguel llenó todo el escenario, junto a sus músicos, quienes rompieron el silencio con la ejecución de “Será que no me amas”.

El recital transcurrió tal y como lo planeado y las y los colombianos se enardecieron cuando, en punto de las 22:30 horas, un grupo de mariachi subió al escenario para acompañar al “Sol” con una ronda de canciones tales como “La media vuelta”.

Extasiado, el público colombiano abandonó el Coliseo aún con los ánimos despiertos; prueba de ellos es que aprovecharon la presencia de las miles de personas que se conjuntaron para gritar a coro: “Fuera Petro, fuera Petro”, momento que quedó inmortalizado en un video que ya circula en redes sociales.

FUERA PETRO en el concierto de Luis Miguel pic.twitter.com/7xYbQkd0Ps — Colombia Derecha (@c0lombiaderecha) February 18, 2024

En el clip, se puede apreciar a las personas subiendo a un puente peatonal, mientras emiten la consigna política en contra del gobierno del primer izquierdista en estar al mando del Estado colombiano.

Desde que Petro subió al cargo, en marzo de 2022, su popularidad ha ido en descenso debido a las reformas políticas que ha ejecutado, una de ellas, y de las más controversiales, es la del sector salud.

jb