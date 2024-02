¡Son hoy! Premios BAFTA 2024: horario y dónde ver en México

¡Por fin llegó el día! Este domingo 18 de febrero la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas llevará a cabo la entrega de los Premios BAFTA 2024, donde reconocerán a lo mejor de dichas industrias.

Además, como cada año, la sede que recibirá a los talentos nominados e invitados es Londres, quien prestará las instalaciones del Royal Festival Hall.

Es así que las celebridades ya arribaron a las instalaciones del máximo recinto, pues la alfombra roja previa al evento, dio la bienvenida a importantes figuras como Dua Lipa, Emma Stone, Margot Robbie y Rodrigo Prieto, cinefotógrafo mexicano nominado en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en Killers of the Flower Moon.

Cabe destacar que la ceremonia de este año estará a cargo de David Tennant, actor británico reconocido por su papel en Harry Potter, filme donde dio vida a Barty Crouch Jr.

¿Dónde y a qué hora ver los Premios BAFTA 2024?

Desafortunadamente, para México y otros países de Latinoamérica, no habrá un canal televisivo o plataforma de streaming que transmita la gala de reconocimientos.

Sin embargo, los usuarios podrán seguir todos los detalles desde las redes oficiales de los galardones, ya sea en plataformas como Facebook, TikTok, X e Instagram.

Además, la emisión de la red carpet ya está disponible en YouTube, por lo que las y los interesados podrán visualizarla en dicho espacio.

Finalmente, la entrega de Premios BAFTA 2024 se realizará en punto de las 19:00 horas de Reino Unido, es decir, a las 13:00 horas del tiempo Centro de México.