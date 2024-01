¿Quiénes son los nominados a los Premios BAFTA 2024? Aquí los detalles

La temporada de galardones a la industria del entretenimiento comenzó junto al 2024 y con los aclamados Globos de Oro, sin embargo, en esta ocasión son los Premios BAFTA 2024, los que acapararon las tendencias en redes sociales, tras anunciar a todos los nominados de las diferentes categorías para su próxima edición.

Cabe mencionar que con dicha ceremonia, la Academia Británica de las Artes reconoce año con año a lo mejor de la pantalla grande y de los productos televisivos, por lo que, durante las primeras horas de este jueves 18 de enero, los organizadores revelaron a quienes disputarán la premiación.

Asimismo, es importante mencionar que dentro de los nominados se encuentra un mexicano, quien mantiene la esperanza de posicionarse como el ganador a ‘Mejor Fotografía’, luego de su trabajo en ‘Killers of the Flower Moon’, se trata de Rodrigo Prieto, director de fotografía del filme.

El próximo domingo 18 de febrero se llevará a cabo la ceremonia de los Premios BAFTA 2024, evento que abrirá las puertas del Royal Festival Hall en Londres, Inglaterra, para recibir a todos los artistas invitados.

And that’s a wrap! 🎬 Congratulations to all of this year’s nominees 👏

Head to our website for the full list and make sure to tune in to the 2024 #EEBAFTAs on Sunday 18th February.https://t.co/O5K8P7wXoA pic.twitter.com/5gOqk4ungn

— BAFTA (@BAFTA) January 18, 2024