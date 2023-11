Comenzó la temporada de chapulines

Además del gran número de diputadas y diputados que ya se apuntaron al proceso de reelección, comenzaron a pedir licencia, ayer inició la desbandada de legisladores que van en busca de un hueso más carnoso. Se anunció la licencia de la diputada Cecilia Patrón Laviada, del PAN, quien buscará la alcaldía de Mérida, en Yucatán. También pidió licencia el coordinador de la bancada del PRD, Luis Espinoza Cházaro, quien busca la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Además, en la lista se encuentra la diputada de Morena Aleida Alavez, quien ayer se registró como aspirante a la alcaldía de Iztapalapa, aunque ella se esperará hasta que inicie la campaña para solicitar licencia. Nos dicen que la lista comenzará a crecer como bola de nieve, pues son decenas los que pretenden chapulinear en los próximos días.

¿Las senadoras ganan “más poquito” que los senadores”?

Nada bien quedó la senadora morenista Lilia Margarita Valdez, quien para argumentar la necesidad de homologar los salarios de los deportistas hombres y mujeres dijo: “Qué sentiríamos las senadoras si nos dijeran, como son mujeres, van a ganar más poquito, pus como que no verdá, somos iguales”. Lo que doña Margarita no tomó en cuenta a la hora de hacer la comparación, es que hay deportistas que “trabajan más mucho” que algunos de los senadores y no ganan lo mismo que los legisladores. Lo más divertido, es que en medio de sus sesudo cometario la legisladora dudó y preguntó a sus compañeros: ¿o si ganamos más poquito?, no vayan a dar la sorpresa”.

Intolerancia a la crítica

Donde la crítica se convierte en afrenta es en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Luego de que la diputada Selene Ávila dijo en la sesión de aprobación del Presupuesto que los legisladores marcelistas fueron traicionados al no recibir el apoyo de sus compañeros para aprobar una reserva que permitía canalizar fondos a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, y que dijera que no le importaba si esa denuncia le costaba el cargo, pues valoraba más su dignidad, ayer una de sus compañeras la criticó por asistir a un curso de formación política en Morena para aspirar a un cargo de elección en 2024. Fue su correligionaria Yessenia Olua quien compartió una foto en sus redes sociales con la frase: “Aquí está la que dijo: ‘les entrego el cargo, pero mi dignidad jamás’ ¿Qué pasó compañera, se le cayó la dignidad?”. Un ejemplo de sororidad y apertura a la crítica el de doña Yessenia. Como dicen algunos morenistas, “pecho tierra que vienen los nuestros”.

Vía rápida para la nueva ministra de AMLO

Nos hacen ver que en el Senado se acordaron que, sí se pueden aprobar asuntos de manera expedita. En menos de una semana recibieron, debatieron y aprobaron la renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Arturo Zaldívar, para que inmediatamente después el titular del Ejecutivo mandara una terna con tres de sus incondicionales: María Estela Ríos González, Bertha María Alcalde Luján y Lenia Batres Guadarrama. Hasta ahora, el Poder Judicial y en algunos órganos autónomos habían corrido con la mala suerte de que por meses estuvieran atorados nombramientos. Como le hemos venido informando, desde hace más de un año el Senado arrastra más de 100 nombramientos y no se ve para cuándo se puedan poner de acuerdo para realizarlos, pero sin duda, en pocos días la maquinaria morenista apretará el paso negociar con la oposición y designar a la nueva ministra del presidente López Obrador.