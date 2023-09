Comerciantes de Balandra deberán comprobar la no realización de malas prácticas en ventas

Las y los comerciantes de Balandra han pasado por momentos de molestia, incertidumbre y preocupación desde que hace un mes fueran reubicados, tras los cambios de la entrada y salida de turistas en la playa.

Comerciantes de Balandra son afectados por reubicación de entrada y salida de turistas

Al respecto, Alberto Guillén Guadarrama, director operativo de la Red de Observadores Ciudadanos (ROC), indicó que, en efecto, existen malas prácticas y se han recibido algunos reportes en torno sucesos con los comerciantes de Balandra, pero especialmente por el posible trato entre personal interno de Balandra y los vendedores reubicados a las afueras de la playa:

Bajo este contexto, el hecho de gestionar la renta de palapas desde las afueras de Balandra, implica temas que ocupan a los 3 niveles de gobierno para la regulación y autorización de estos actos, comentó Guillén Guadarrama. Pero en caso de una correcta organización y un acuerdo por ambas partes, comerciantes y autoridades, la venta general en dicha zona podría continuar:

“Al Área Natural Protegida tal vez no afecta, tal vez afecta lo que es el desorden que existe afuera del área natural protegida, el riesgo de algún accidente, yo creo que son los puntos que estarían. Y si se está dando algún tipo de… de organización, de apartar cosas o vender cosas desde afuera, bueno, a lo mejor allí habría que checar con el área de protección de flora y fauna, con la dirección o con los guardaparques, si eso es… es algo perjudicial para el área, si ellos consideran que ya no les corresponde o que no ejerce ningún tipo de situación anómala, no es un problema, bueno, pues también estaría bien que ellos se manifestaran y saber que entonces los vendedores están ahí y a la mejor le corresponde a otra autoridad”, mencionó.